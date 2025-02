Menina que se afogou em rio de SC segue internada em estado gravíssimo Padrasto morreu ao tentar salvar criança em rio de Massaranduba; outras pessoas da mesma família precisaram ser resgatadas ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h07 ) twitter

A menina de 11 anos que se afogou em rio de Massaranduba, no Norte catarinense, segue internada sob cuidados intensivos desde a noite deste domingo (9). Segundo equipe do Hospital São José, em Jaraguá do Sul, a criança não responde, até o momento, às medidas de tratamento.

Para mais detalhes sobre essa trágica situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

