Menina que se afogou em rio morre em hospital de SC Padrasto da criança morreu ao tentar salvá-la em rio de Massaranduba; outras pessoas da mesma família precisaram ser resgatadas ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 10/02/2025 - 22h25 )

A menina de 11 anos que se afogou em rio de Massaranduba, no Norte catarinense, morreu na tarde desta segunda-feira (10). A criança estava internada sob cuidados intensivos desde a noite de domingo (9) no Hospital São José, em Jaraguá do Sul.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

