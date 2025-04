Menino com leucemia usa vídeos para mostrar rotina de superação e inspirar seguidores em SC Diagnóstico foi confirmado após exames de rotina e tratamento iniciou em maio de 2024 ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 20h20 (Atualizado em 26/04/2025 - 20h20 ) twitter

O que era para ser um exame de rotina, acabou mudando completamente os planos da família Tamanini. O filho mais velho, João Pedro, de apenas 10 anos, descobriu a leucemia em maio de 2024 e, desde então, luta pela vida. O menino conta com o apoio dos pais, Giovani e Susana e também da irmãzinha, Mariah. “Na época minha filha mais nova estava doente e levei ela ao médico. Na oportunidade, aproveitei para pedir exames de sangue para o João e foi onde descobrimos tudo. Hoje, já estamos há quase um ano no tratamento”, explica Susana.

João Pedro usa as redes sociais para compartilhar sua rotina no tratamento.

