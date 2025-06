Menino de 4 anos vê pai matar mãe e padrasto a facadas em SC Duplo homicídio ocorreu neste sábado, em Abelardo Luz; suspeito foi preso em flagrante a poucos metros do local ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 18h16 ) twitter

Um casal foi morto a facadas, pelo ex-companheiro de umas das vítimas, na cidade de Abelardo Luz, no oeste do estado de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, eles foram chamados para cobrir uma ocorrência de esfaqueamento, no qual o autor do crime já havia fugido a pé do local.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

