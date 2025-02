Menino de 6 anos é abandonado pelo pai em lanchonete de Itajaí e diz ter sido ameaçado com faca Suspeito estaria bêbado e aparentaria ter usado drogas; menino abandonado pelo pai relata que apanharia constantemente ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 19h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 19h46 ) twitter

Um menino de 6 anos foi abandonado pelo pai em uma lanchonete do bairro São Vicente, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira. A criança relatou que já teria sido ameaçado com uma faca pelo homem e que apanharia constantemente.

Saiba mais sobre essa triste história e as medidas tomadas pelas autoridades consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

