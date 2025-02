Menino de 8 anos que caiu sobre cerca de ferro em SC recebe alta hospitalar após 10 dias O menino de 8 anos ficou gravemente ferido após cair em cerca de ferro e chegou a ser transferido para o Hospital de Lages, na Serra... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após dez dias de internação, Benjamin, de 8 anos, recebeu alta hospitalar e retornou para casa em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, no último sábado (15). O menino havia sido socorrido após um grave acidente no dia 6 de fevereiro, quando caiu sobre uma cerca de ferro pontiaguda.

Para mais detalhes sobre essa emocionante história de superação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

RECORD é líder isolada de audiência com a transmissão de Palmeiras x São Paulo

Integrantes de facção criminosa são condenados após torturarem mulher em Tubarão

Creatina é aliada da saúde em qualquer idade