Menino de SC que inspirou a Lei Caetano precisa de R$ 7 mi para enfrentar doença genética rara

ND Mais

Em 2016, aos oitos anos de idade, Caetano, de Itapoá, Litoral Norte de Santa Catarina, recebeu o diagnóstico de DMD (Distrofia Muscular de Duchenne). Na época, a doença rara, que até hoje desafia a medicina, era ainda mais desconhecida. A família investia em todas as ferramentas disponíveis para tentar frear o avanço da doença: fisioterapia, medicamentos paliativos e outros tratamentos. A rotina, no entanto, ainda segue a mesma, já que o remédio Elevidys é recomendado apenas para crianças de até sete anos e precisa ser requerido na Justiça.

Saiba mais sobre a luta de Caetano e como você pode ajudar consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

