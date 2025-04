Menino eletrocutado por pipa passa por cirurgias 3 vezes por semana em SC O menino de 8 anos foi eletrocutado por pipa, que cortou um fio de alta tensão no último dia 15 de março em Itajaí; ele está internado... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O pequeno Fernando, de apenas 8 anos, segue travando uma batalha dura pela vida, após ser eletrocutado por pipa no último dia 15 de março no bairro São Vicente em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

Saiba mais sobre a luta de Fernando e as circunstâncias do acidente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Carreta perde o controle, atinge ponto de ônibus e tomba em Blumenau

São José 275 anos: Workshop da NDTV RECORD discute questões urbanas e de sustentabilidade

Valor do dólar hoje: moeda dispara com retaliação da China às tarifas de Trump nesta sexta (4)