Menos poluído? Simulação aponta como Florianópolis ficaria com fiação subterrânea Na Câmara de vereadores tramita um projeto que estabelece a implementação a fiação subterrânea no Centro Histórico de Florianópolis... ND Mais|Do R7 04/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 05h57 ) twitter

Imagens que mostram a paisagem de Florianópolis sem fiação aérea viralizaram nas redes sociais neste domingo (3). O antes e depois das ruas foi feito com Inteligência Artificial, imaginando como ficariam alguns pontos da cidade após obras para implementação de fiação subterrânea. A fiação subterrânea é uma alternativa urbanística que traz maior segurança e beleza para as cidades, melhorando a qualidade e controle do cabeamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa transformação na cidade!

