Menos veneno e mais uva: UFSC revela segredo de revolução silenciosa de vinhedos de SC

Um estudo desenvolvido na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) demonstrou, de forma inédita, que a evolução genética foi um dos principais fatores para o crescimento da produção de uva e vinho no Planalto de Santa Catarina. As “variedades Piwi”, videiras com melhoramento genético necessitam de menor utilização de agrotóxicos, devido à sua resistência a diversos patógenos, como os fungos. Dessa forma, prometem revolucionar a vitivinícola do estado.

Para saber mais sobre essa revolução na vitivinicultura catarinense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

