Mercado com 300kg de carne vencida é fechado em Itajaí; dono tentou escapar de fiscalização Um mercado no bairro Cordeiros, com 300kg de carne vencida, entre outros produtos, foi fechado pela vigilância sanitária de Itajaí...

ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share