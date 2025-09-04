Mercado imobiliário sob mira: golpes em Itapema já eram monitorados desde 2022 Em 2024, foram 4.514 pessoas fiscalizadas pelo Creci-SC em Itapema, uma das principais cidades do mercado imobiliário brasileiro ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 04h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 04h57 ) twitter

Após a repercussão da Operação Black Flow, que apura uma fraude milionária que causou um prejuízo de R$ 90 milhões, o Creci-SC (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina) declarou que atua junto com o Ministério Público desde 2022 na fiscalização de incorporadoras, entre elas a acusada pelo golpe. Desde essa época, os órgãos trocaram informações em 366 oportunidades, em casos de todo o estado. Em 2024, foram 4.514 pessoas fiscalizadas pelo Conselho entre clandestinos, credenciados e empresas, somente no município de Itapema, cidade onde um dos empreendimentos investigados foi entregue com diversas irregularidades.

Para entender todos os detalhes dessa operação e como ela impacta o mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

