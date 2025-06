Mergulhadores, válvulas gigantes e R$ 51 mi: por que tantas obras na ETA Cubatão em Joinville? Vídeo mostra bastidores das obras na ETA Cubatão, que incluem instalação de válvulas, bombas e nova subestação ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 19/06/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Se você é de Joinville e tem acompanhado as obras na ETA (Estação de Tratamento de Água) Cubatão, já deve ter se perguntado o motivo de tantas intervenções. Até agora, três das seis manutenções previstas para este ano já foram concluídas. Segundo a Companhia Águas de Joinville, as melhorias incluem troca de válvulas, instalação de novas bombas e até a atuação de mergulhadores para a construção de uma subestação elétrica. O objetivo é garantir mais qualidade, segurança e menos interrupções no abastecimento de água.

Para saber mais sobre as obras e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Oeste de SC é o segundo maior corredor de tornados do mundo, só perde para os EUA

ExpoSuper 2025 encerra com saldo positivo e público expressivo

Por dentro da base do Avaí: clube faz trabalho multidisciplinar para revelar talentos