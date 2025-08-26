‘Mesa de sinuca gigante’: viaduto de SC inacabado há 14 anos vira símbolo de abandono Estrutura iniciada em 2011 em São Francisco do Sul (SC) virou símbolo de descaso e recebeu apelido de “maior mesa de sinuca do mundo... ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 23h18 ) twitter

Um viaduto inacabado há 14 anos na SC-415, em São Francisco do Sul, no Norte de SC, segue sem previsão de conclusão ou demolição. Parte do contorno ferroviário, a estrutura virou ponto de referência e ganhou o apelido de “maior mesa de sinuca do mundo”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa situação alarmante!

