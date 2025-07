‘Mesa de sinuca’: obra abandonada há quase 15 anos em SC tem licitação pronta, mas falta verba Viaduto em São Francisco do Sul integra contorno ferroviário e segue parado desde 2011; retomada depende de inclusão no PAC ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 01h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma estrutura de concreto parada há mais de uma década virou ponto de referência na SC-415, em São Francisco do Sul, no Norte do estado, e recebeu até um apelido irônico de quem passa pelo local: “a maior mesa de sinuca do mundo”. De responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), o viaduto começou a ser construído em 2011 como parte do Contorno Ferroviário do município, mas teve as obras interrompidas após a identificação de solos moles no traçado.

Para saber mais sobre essa obra e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após seis anos, Itajaí voltará a ter festa de Ano Novo? Entenda

Casa abandonada com histórico de conflitos é demolida no Centro de Criciúma

Motofaixas podem mudar o trânsito de Florianópolis; projeto será avaliado pela Senatran