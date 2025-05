Mesmo com dia D, vacinação contra a gripe não atinge nem 30% do público-alvo em Santa Catarina Apesar de baixa adesão, estado é o terceiro com maior cobertura contra a influenza no Brasil; vacinação contra gripe já aplicou mais...

ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share