Mesmo sem brilhar, Avaí é eficiente e começa a confirmar favoritismo Terceiro 3 a 0 seguido mostra um Avaí mais consistente, fazendo aquilo que se esperava da equipe antes de iniciar a competição ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h07 )

Não foi uma atuação de encher os olhos, mas suficiente para garantir os três pontos e, com eles, a liderança. O Avaí dominou o Marcílio Dias, especialmente no primeiro tempo, quando teve chances para construir um placar mais elástico.

Para mais detalhes sobre a performance do Avaí e suas perspectivas no campeonato, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

