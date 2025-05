Mesmo sob pressão do MP, Balneário Camboriú analisa licença de prédio no cartão-postal MP pediu esclarecimentos sobre prédio no cartão-postal de Balneário Camboriú; situação é analisada pela Procuradoria Geral do Município... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 22h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h03 ) twitter

O Município de Balneário Camboriú afirmou que a Licença Ambiental de Instalação (LAI), que falta para o prédio que pode afetar a vista da Estrada da Rainha receber o alvará, ainda está em análise interna. À reportagem da NDTV RECORD, o Ministério Público de Santa Catarina havia dito, através da 5ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, que a licença não seria concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Saiba mais sobre a polêmica e as implicações dessa análise acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

