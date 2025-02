Meta cumpre decisão após juiz ameaçar bloquear WhatsApp no Brasil; entenda Um jornalista goiano entrou com uma ação contra a Meta ao perder o acesso à conta do WhatsApp Business ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 20h27 ) twitter

A empresa estadunidense Meta cumpriu determinações judiciais na terça-feira (11) após um juiz de Goiás ameaçar suspender a plataforma de mensagens WhatsApp no Brasil. O caso começou com um jornalista goiano, que entrou com uma ação após ter a conta desativada.

Para entender todos os detalhes dessa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

