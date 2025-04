Meta é acusada de lucrar com golpes de anúncios falsos do governo: ‘Fraudes grosseiras’ Lula, Alckmin, Haddad e Nikolas Ferreira estão entre as figuras públicas que mais tiveram a imagem manipulada em anúncios fraudulentos... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 23h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A AGU (Advocacia-Geral da União) entrou com uma ação civil pública contra a Meta na segunda-feira (28). A empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp é acusada de lucrar com anúncios falsos que usam imagens do governo federal indevidamente.

Para saber mais sobre as acusações e as possíveis consequências para a Meta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fraude no INSS: quem é o policial federal suspeito de participar do esquema

Motorista sem CNH bate caminhão desgovernado com cebolas e deixa casas sem luz em SC

Sepulturas esquecidas há anos têm restos mortais removidos em Joinville