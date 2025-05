Metropolitano entra com recurso e consegue liberação para estrear na Série B do Catarinense Metropolitano conseguiu liberação após pagamento de caução judicial no valor de R$ 15 mil; estreia na competição é neste sábado (31... ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Reviravolta! A juíza Michelle Denise Durieux Lopes Destri, da 2ª Vara do Trabalho de Blumenau, suspendeu parcialmente, nessa quinta-feira (29), a decisão que impedia o Clube Atlético Metropolitano de participar de competições oficiais. Com isso, o clube está autorizado a entrar em campo no sábado (31), às 15h, contra o Blumenau Esporte Clube (BEC), no “clássico do chope”, válido pela série B do Campeonato Catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa reviravolta!

Leia Mais em ND Mais:

Jovem acaba preso no mesmo dia em que ganhou liberdade em SC

Festa do Divino começa nesta sexta e movimenta São José; veja programação

Comerciante é preso por vender fios furtados da rede pública de Florianópolis