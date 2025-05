‘Meu mundo caiu’: exame detecta álcool em criança autista após aulas em SC; MP investiga Mãe diz que filho de 5 anos voltava tonto e com cheiro forte de escola municipal em Barra Velha; teste confirmou álcool no organismo... ND Mais|Do R7 27/05/2025 - 00h15 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mãe, que preferiu não se identificar, denunciou que o filho de 5 anos, diagnosticado com autismo severo (nível 3), apresentou nível elevado de álcool etílico no organismo após frequentar uma escola da rede municipal de Barra Velha, no Norte de Santa Catarina. Segundo ela, desde o início do ano letivo, em março, passou a perceber um cheiro forte de álcool na criança ao buscá-la na escola. Inicialmente, acreditou que fosse álcool em gel nas mãos. Com o tempo, o odor se intensificou e passou a vir da boca e das narinas, permanecendo por horas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação chocante!

Leia Mais em ND Mais:

Mãe chama facção para castigar filha após menina de 10 anos ir a motel com idoso

Carga com 14,5 toneladas de tainha é apreendida e vira doação para entidades beneficentes em SC

FOTOS: Manifestantes incendiam barricadas e bloqueiam principais vias de São Paulo