‘Meu mundo desabou’: psicóloga denuncia importunação sexual durante treino em Joinville Katlen da Silva foi surpreendida por agressor em plena luz do dia e repercutiu o episódio nas redes sociais ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A psicóloga Katlen da Silva, de 34 anos, denunciou ter sido vítima de importunação sexual enquanto corria na avenida José Vieira, mais conhecida como Beira Rio, no Centro de Joinville (SC). O caso foi relatado pela vítima nas redes sociais e gerou indignação.

Saiba mais sobre essa denúncia impactante e a luta de Katlen contra a violência no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria chega com força e deixa Florianópolis em alerta para temporais nesta quarta

Estudante criciumense vai aos EUA para competição mundial de foguetes

Modelo de 17 anos morre em sessão de fotos de formatura no CE; saiba quem era