‘Meu pescoço já estava indo pra trás’: mulher atingida por cerol em Itajaí relata susto Moradora de Itajaí andava de scooter quando foi atingida por linha de cerol na última semana ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma moradora de Itajaí teve o pescoço machucado após ser atingida por uma linha de cerol na última quinta-feira (10). Segundo o relato da mulher, ela trafegava de scooter no bairro Cidade Nova quando o incidente aconteceu. Ela estava indo para casa quando percebeu alguns meninos soltando pipa no caminho. Em seguida, sentiu a linha no pescoço. A mulher sofreu alguns cortes mas, por sorte, não teve ferimentos graves.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este incidente preocupante.

Leia Mais em ND Mais:

SC pode permitir adoção de pit bulls mesmo após proibição geral da raça; entenda a proposta

‘Era meu sustento’: dupla faz a ‘limpa’ em loja de Joinville e causa prejuízo de R$ 100 mil

Pole, emoção e superação marcam disputa de Alfredinho Ibiapina na Night Challenge NASCAR Brasil