‘Meus ortopedistas estão o tempo todo operando acidente de moto’, diz secretário de SP Fala de Luiz Carlos Zamarco ocorre em audiência pública sobre aplicativos de moto na Câmara da capital ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 00h35 ) twitter

ND Mais

A Câmara Municipal de São Paulo recebeu na tarde desta quinta-feira (5) audiência pública sobre os aplicativos de moto, organizada pela comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, com foco em saúde e acidentes de trânsito.

Para saber mais sobre os impactos dos acidentes de moto na saúde pública e as discussões sobre a regulamentação dos aplicativos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

