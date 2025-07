Micro-ônibus com funcionários do Mercado Livre se envolve em acidente em SC Ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (3), em Içara, na região Sul do estado. Três mulheres foram hospitalizadas... ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um micro-ônibus que levava funcionários do Mercado Livre se envolveu em um acidente de trânsito em Içara, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (3), na SC-443, e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Morro da Fumaça. Três mulheres foram hospitalizadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o acidente e as vítimas envolvidas.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Serra de SC amanhece com -5°C e paisagem coberta de geada

Ligação inédita entre portos de SC por trem está mais próxima: entenda o projeto bilionário

Reforma estrutural e cobrança de inadimplentes: as mudanças no Mercado Público de Florianópolis