Micro-ônibus que levava idosos de grupo de dança pega fogo após acidente na BR-280 em SC Idosos de Balneário Rincão, no Sul catarinense, participaram de competição de dança em São Bento do Sul; dois ocupantes do veículo... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 08h59 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h59 )

ND Mais

O micro-ônibus que se envolveu em um grave acidente no km 90 da BR-280, conhecida como Serra de Corupá, levava idosos do grupo Dance Ladies de Balneário Rincão, cidade do Sul do estado. Dois ocupantes do veículo morreram na colisão.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

