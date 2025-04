Microchip em pets: conheça o SinPatinhas, o programa do governo para o registro animal Medida sobre o microchip em pets foi anunciada pelo governo federal nesta quinta (17) e funcionará como um RG para os animais ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 05h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 05h06 ) twitter

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (17), o SinPatinhas (Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos) um microchip em pets que funcionará como uma espécie de RG para o animal. Para ter o documento, o responsável pelo animal deve fazer o registro no portal do governo de forma gratuita.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode ajudar a proteger os animais

