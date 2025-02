Microchipagem de pets dispara 123% em Joinville; castrações também aumentam Sistema ajuda na identificação de animais domésticos em caso de fuga ou abandono e registra dados importantes dos pets ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Joinville, no Norte de Santa Catarina, tem ampliado ações de microchipagem e castração de pets ao longo dos últimos anos e, em 2024, registrou um salto expressivo quando comparado com o ano de 2023. De acordo com dados da prefeitura, o número de cães e gatos microchipados disparou 123,2%.

Saiba mais sobre esse crescimento e as iniciativas de proteção animal consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cirurgias eletivas pelo SUS crescem e SC lidera ranking nacional de procedimentos

Cirurgião plástico acusado de lesão corporal tem R$10 milhões bloqueados

Romeno acusado de atear fogo na casa da ex e matar homem em SC é encontrado e preso na Bolívia