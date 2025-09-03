Mídia Market e ND Mais participaram do Startup Summit em Florianópolis Durante os dias do encontro, o estúdio do Mídia Market Podcast foi instalado dentro do evento para a gravação de entrevistas especiais... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 03h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 03h57 ) twitter

O Mídia Market, hub de conteúdo e relacionamento do Grupo ND, e o ND Mais, portal de notícias de Santa Catarina e do Brasil, marcaram presença no Startup Summit 2025, um dos eventos mais relevantes do ecossistema de inovação e tecnologia do Brasil, realizado em Florianópolis.

