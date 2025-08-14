Mídia Market Roadshow chega a Blumenau com palestra de Kauê Lara Cury, da Portobello Evento exclusivo reúne profissionais de mídia e marketing para uma noite de insights e networking em Blumenau. ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

No dia 9 de setembro, o Mídia Market, hub de mídia e marketing do Grupo ND, realiza a quarta edição do seu Roadshow em Blumenau. O encontro chega a capital da Oktoberfest, e acontece no Trezze Rooftop e promete uma noite de conteúdo relevante e networking entre empresas anunciantes e agências parceiras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Acima da média nacional, varejo dispara em Santa Catarina e atinge maior alta em seis anos

Ônibus escolar sofre pane e desce morro desgovernado em SC

Renato Cariani e Julio Balestrin participam de evento fitness em SC