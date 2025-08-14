Mídia Market Roadshow chega a Blumenau com palestra de Kauê Lara Cury, da Portobello
Evento exclusivo reúne profissionais de mídia e marketing para uma noite de insights e networking em Blumenau.
No dia 9 de setembro, o Mídia Market, hub de mídia e marketing do Grupo ND, realiza a quarta edição do seu Roadshow em Blumenau. O encontro chega a capital da Oktoberfest, e acontece no Trezze Rooftop e promete uma noite de conteúdo relevante e networking entre empresas anunciantes e agências parceiras.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!
