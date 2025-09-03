Mídia Market Roadshow reúne mercado publicitário em Florianópolis Evento recebeu mais de 170 participantes e debateu inovação, regionalização e vínculos emocionais entre marcas e consumidores. ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 23h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h37 ) twitter

A 15ª edição do Mídia Market Roadshow movimentou o mercado publicitário catarinense na última terça-feira (26), em Florianópolis. Com a presença da Natura, representada por Julia Ceschin, Head de Marca e Marketing Estratégico, o encontro reuniu anunciantes, agências e parceiros do Grupo ND para debater a relevância regional e a criação de vínculos significativos com os consumidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

