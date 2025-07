Mil lotes por R$ 20 mi: como ex-corretor ficou milionário com ‘bairro’ ilegal em Florianópolis Ex-corretor de imóveis é acusado de cometer um dos “maiores crimes urbanísticos” da capital e foi condenado a 18 anos de prisão ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Gilvã Guimarães da Silva, o ex-corretor de imóveis condenado, em 10 de julho, a 18 anos de prisão por criar um bairro ilegal em Florianópolis e vender mil lotes clandestinos, ficou milionário com o esquema, apontou a Justiça. Ele movimentou ao menos R$ 20 milhões com a comercialização de loteamentos irregulares no bairro Rio Vermelho.

Para saber mais sobre esse caso impactante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Santa Catarina aposta em trens para mudar mobilidade no estado

Funcionários públicos de diversas categorias ganham reajuste salarial em SC; veja quais são

4 atrações imperdíveis para as férias das crianças em Balneário Camboriú