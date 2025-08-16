Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Minha estrelinha’: identificada adolescente atropelada em rodovia de SC

Adolescente foi atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Foi identificada como Mônica Gabriela Veronezi Becker a adolescente de 12 anos que morreu após ser atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta na SC-112, em Agrolândia, na manhã de quinta-feira (14). O acidente aconteceu por volta das 10h36. Mônica foi socorrida com traumatismo cranioencefálico grave e outras lesões, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Agrolândia.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.