Ministério da Saúde anuncia 84 novas vagas do programa Mais Médicos em SC As vagas serão destinadas às regiões catarinenses de maior vulnerabilidade e áreas de difícil acesso; cerca de mil profissionais do... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério da Saúde anunciou o primeiro edital para contratação de profissionais pelo programa Mais Médicos em 2025. Das 2.279 novas vagas, 84 serão destinadas para Santa Catarina. Com as contratações, serão mais de 28 mil profissionais atuando em todo o país.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no atendimento à saúde em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Porto de Itajaí tem novo superintendente

Ex-técnico do Caravaggio é anunciado por clube que disputará Série B do Campeonato Catarinense

Catarinense, Rafaela Ferreira disputará primeira corrida pela F1 Academy neste sábado na China