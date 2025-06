Ministério Público dá parecer favorável à abertura da CPI das HIS na Câmara de SP Comissão que pretende investigar habitações de interesse social está obstruída; documento, porém, não deve alterar cenário ND Mais|Do R7 13/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h16 ) twitter

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) emitiu nesta semana um parecer favorável ao funcionamento da CPI das HIS (Habitações de Interesse Social), aprovada, mas obstruída na Câmara Municipal pela base do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A oposição tenta desobstruir comissão por via judicial.

