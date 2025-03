Ministério Público firma acordo para corrigir contratações irregulares em Camboriú Contratações irregulares eram feitas para cargos temporários e sem prestação de concurso público ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h26 ) twitter

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e o Município de Camboriú firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o objetivo de regularizar as contratações temporárias, revisar os cargos comissionados e possibilitar a realização de um concurso público para preenchimento das vagas na administração municipal.

Saiba mais sobre as implicações desse acordo e como ele pode impactar a administração pública acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

