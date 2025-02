Ministério Público pede a suspensão de sorteio de processo seletivo em Xaxim O sorteio para a seleção de professores estava prevista para a manhã desta sexta-feira (24); medida busca garantir a transparência... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 14h47 ) twitter

O (MPSC) Ministério Público de Santa Catarina recomendou a suspensão do sorteio público de processo seletivo para professores em Xaxim, no Oeste do estado. O sorteio está previsto para a manhã desta sexta-feira (24).

