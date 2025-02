Ministérios da Saúde e do Esporte firmam acordo de políticas a pessoas com deficiência O Ministério da Saúde informou que o objetivo é implementar a prática do paradesporto em centros especializados a pessoas com deficiência... ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 25/01/2025 - 17h06 ) twitter

Os Ministérios da Saúde e do Esporte firmaram um acordo de cooperação técnica para promover políticas públicas integradas destinadas a pessoas com deficiência, incluindo o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). O Ministério da Saúde informou que o objetivo é implementar a prática do paradesporto em centros especializados em reabilitação da Rede de Cuidados à pessoa com Deficiência.

