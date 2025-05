Mirante da Serra do Rio do Rastro será concedido à iniciativa privada por 30 anos Fotos mostram projeto para mirante da Serra do Rio do Rastro, que prevê anfiteatro, restaurantes temáticos, lojas e ponte de vidro... ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 02h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h06 ) twitter

O governo de Santa Catarina vai conceder a ampliação do mirante da Serra do Rio do Rastro para a iniciativa privada. O projeto de R$ 100 milhões prevê um anfiteatro, restaurantes temáticos, lojas e uma ponte de vidro com acesso gratuito ao público.

