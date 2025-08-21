Miss Brasil leva o filho a hospital nos EUA e se surpreende com valor de conta por fratura Aline Geraldi precisou levar o filho para atendimento médico após acidente em passeio; franquia cobriu maior parte do custo no hospital... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h58 ) twitter

O filho de Aline Geraldi, Lucca, de 6 anos, quebrou o pulso e precisou de atendimento médico na Flórida, nos Estados Unidos, onde a família mora. A Miss Santa Catarina 2023 e Miss Brasil 2024 se surpreendeu com o valor cobrado no hospital.

Para saber mais sobre essa surpreendente experiência e os custos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

