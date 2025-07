Mistério cerca corpo encontrado em rio no Meio-Oeste de SC Idoso de 77 anos foi achado em um rio no bairro Cetrevi, em Videira; perícia vai indicar causa da morte ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h17 ) twitter

Um mistério cerca um corpo encontrado dentro do rio no bairro Cetrevi, em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, no fim da tarde de quarta-feira (23). A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 para atender a ocorrência e, ao chegar no local, confirmou que se tratava de um homem já sem vida, submerso nas águas.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

