Mistério: corpo carbonizado é encontrado em plantação no interior de pequena cidade em SC Vítima não foi identificada devido ao avançado estado de decomposição do corpo carbonizado; caso aconteceu em Major Vieira, no Planalto... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um corpo carbonizado foi encontrado no último sábado (8) em uma área de plantação em Major Vieira, no Planalto Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu na localidade de Paiol, no interior do pequeno município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este mistério intrigante.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é resgatado de bueiro após funcionários de shopping ouvirem gritos de socorro em SC

Valor do dólar hoje: segunda-feira (10) abre com cotação da moeda em alta

Em reviravolta no caso Vitória, pai da adolescente é apontado como suspeito do assassinato