Mistério em SC: mulher sai para ver imóvel e desaparece sem deixar vestígios Salete Borges, de 56 anos, sumiu na sexta (23) no interior do município de Nova Itaberaba, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h36 )

Há cinco dias os familiares de Salete Borges, de 56 anos, aguardam por notícias que levem ao paradeiro da mulher que desapareceu sem deixar vestígios no fim da tarde da última sexta-feira (23), em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. Segundo familiares, Salete saiu por volta das 17h da sua casa, localizada na Linha Amizade, no interior do município, dizendo que iria até a casa de um vizinho próximo para ver um imóvel onde pretendia morar. Desde então, ela não foi mais vista.

