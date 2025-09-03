Mistério em SC: quem são pai e filho estrangeiros desaparecidos em Balneário Camboriú Pai e filho estrangeiros moravam há seis anos em Itajaí e despareceram após um passeio ao shopping de Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 03h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 03h57 ) twitter

O sumiço de Mark Alexander Cummings Rogers, um americano de 48 anos, e seu filho Duncan Edward Castrillo, um nicaraguense de 13 anos, em Balneário Camboriú, é um mistério que mobiliza as forças de segurança. Pai e filho estrangeiros foram vistos pela última vez na quinta-feira (28) à tarde na cidade, após, segundo uma amiga, terem ido ao shopping para um lanche. Desde então, não houve mais sinais de nenhum dos dois.

Para saber mais sobre esse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

