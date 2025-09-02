Mistério: pai e filho estrangeiros desaparecem em Balneário Camboriú
Alexander Cummings Rogers, americano de 48 anos, e Duncan Edward Castrillo, nicaraguense de 13 anos, foram vistos por último na quinta...
Um pai e um filho, americano e nicaraguense, desapareceram em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na última quinta-feira (28) e ainda não foram localizados. Segundo informações da Polícia Militar, o homem se chama Mark Alexander Cummings Rogers e é natural da Califórnia, nos Estados Unidos. Já a criança se chama Duncan Edward Castrillo e é natural da Nicarágua.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.
