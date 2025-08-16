Moda, joias e jardinagem puxam alta histórica de 76% no e-commerce de SC no Dia dos Pais Pequenas e médias empresas tiveram um faturamento de mais de R$ 29 milhões neste ano, um crescimento de 76% em relação a 2024 ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 06h37 ) twitter

Young woman giving gift her father seb_ra/Getty Images/iStockphoto

O comércio eletrônico catarinense registrou um desempenho expressivo no período do Dia dos Pais 2025. Pequenas e médias empresas online faturaram mais de R$ 29 milhões nas três semanas antes do segundo domingo de agosto, segundo levantamento da Nuvemshop.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

