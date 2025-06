Modelo de 17 anos morre em sessão de fotos de formatura no CE; saiba quem era Adolescente teria entrado no mar com amigos, mas não conseguiu retornar à costa; adolescente ficou submerso durante 15 minutos ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um estudante, de apenas 17 anos, morreu durante uma sessão de fotos na praia de Pontal de Maceió, em Fortim, no litoral do Ceará. Nicolas Camassola era modelo e acabou se afogando na tarde de terça-feira (3). Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, ao portal Diário do Nordeste, o adolescente entrou no mar com amigos e acabou submerso na água por cerca de 15 minutos.

Para saber mais sobre a trágica história de Nicolas Camassola, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Frente fria chega com força e deixa Florianópolis em alerta para temporais nesta quarta

Estudante criciumense vai aos EUA para competição mundial de foguetes

Após décadas de espera, Chapecó terá área de escape com investimento de R$ 6,3 milhões