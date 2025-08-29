Moni Capital e Quintal Ventures apostam em modelo media for equity para investir em startups Modelo une investimento em capital e exposição em mídia para escalar empresas e ampliar participação no mercado. ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 04h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Moni Capital, braço de investimentos do Grupo ND, e a Quintal Ventures, do Grupo RIC, unem aporte financeiro com investimento em mídia para atuar com o propósito de incentivar e desenvolver empreendedores que buscam ampliar sua participação no mercado da região Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como esse modelo inovador pode transformar o cenário das startups!

Leia Mais em ND Mais:

Setor moveleiro de SC fecha mais de 500 vagas de emprego após tarifaço do Trump

Ventos de até 80 km/h: novo ciclone extratropical deve atingir o Brasil no início de setembro

Caso Moisés: criança morta em Florianópolis foi vítima de espancamento, confirma laudo