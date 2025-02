Morador de SC tem coleção de pássaros apreendida por mantê-los em casa sem autorização A situação se agravou porque sete dos pássaros resgatados estão na lista de espécies ameaçadas de extinção em Guaramirim ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h07 ) twitter

A Polícia Militar Ambiental apreendeu 12 pássaros mantidos sem autorização em uma casa no bairro Nova Esperança, em Guaramirim, no Norte catarinense. A ação ocorreu na última terça-feira (28) após uma denúncia anônima.

Para saber mais sobre essa apreensão e as consequências legais para o responsável, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

